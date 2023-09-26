Для нефтегазовых компаний России могут ввести налог на сверхприбыль

В Госдуме России предлагают ввести налог на сверхприбыль для нефтегазовых компаний страны.

Соответствующий проект закона 26 сентября будет внесен в Думу. Как считают авторы инициативы — первый зампред комитета по энергетике, а также ряд депутатов, несправедливо, что эти компании имеют льготу по неуплате налога наравне с малым и средним бизнесом.

Эксперты считают, отрасль уже максимально обложена налогами, а действие нового документа может привести к ухудшению положения в топливно-энергетическом комплексе России и потенциальным проблемам с топливом в будущем, сообщают "Известия".

Ранее Госдума приняла закон о налоге на сверхприбыль прошлых лет (так называемый windfall tax). Согласно документы, крупные компании заплатят разовый налог, если средняя величина их прибыли в 2021-2022 гг. была выше 1 млрд руб.