Москалькова прокомментировала кадры избиения Журавеля сыном Кадырова

Какое бы преступление не совершил человек, во время следственных действий он должен содержаться в СИЗО по установленным законом правилам.

Как заявила в Telegram омбудсмен Татьяна Москалькова, уничтожение любых священных книг не может оставаться безнаказанным, поскольку эти действия оскорбляют чувства верующих и "сеют в обществе межнациональную рознь, нетерпимость и вражду". Так она отреагировала на видео, которое появилось в Telegram главы Чечни Рамзана Кадырова. На кадрах видно избиение его сыном Адамом задержанного за сжигание Корана Никиты Журавеля.

Омбудсмен отметила, что какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону.

Ранее Москалькова сообщила, что получила жалобу от Журавеля: он рассказал, что в СИЗО к нему приходил несовершеннолетний (15 лет) сын Рамзана Кадырова. Подросток, по словам Журавеля, сильно избил его.