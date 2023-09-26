26 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Маркетплейсы предложили альтернативу инфраструктурному платежу для "Почты России"

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила "оказать содействие" в интенсивности использования инфраструктуры "Почты России" через закупку услуг и сервисов компании, общий объем которых в 2024 году может составить 33,5 млрд руб.

Об этом говорится в письме АКИТ на имя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна. Как следует из документа, речь идет об использовании инфраструктуры на российском рынке, международных отправлениях и иных видах логистики. Также маркетплейсы указывали на возможность партнерства в области частичной выдачи и оплаты заказа в отделениях "Почты России", приема и возврата средств по выбору покупателя (картой/СБП/наличными), возможности примерки и иных стандартных услуг интернет-магазинов.

Как сообщил президент АКИТ Артем Соколов, в обсуждении участвовали практически все компании, входящие в ассоциацию, и общая сумма таких услуг может составить 33,5 млрд руб., что сопоставимо с годовым бюджетом, например, Алтайского края и еще порядка десяти регионов, сообщает РБК.

Ранее российские маркетплейсы и интернет-магазины предложили "Почте России" "неденежную" альтернативу инфраструктурному платежу в 0,5% с оборота.

Теги: маркетплейсы, Почта России, логистика


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