26 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Минобрнауки: российские студенты чаще выбирают ЮАР, Сингапур и Южную Корею для учебы

В рамках международной мобильности в 2022 г. количество студентов России, обучающихся в Сингапуре, ЮАР и Южной Корее, составило 506 человек.

Как сообщает Минобрнауки, данные приведены по состоянию на 31 декабря 2022 года. По сообщению агентства EF Education First, количество студентов, выбирающих для обучения ЮАР, Сингапур и Южную Корею, начало расти еще в период пандемии коронавируса. В 2021 году в страны суммарно отправилось 96 человек, в 2022 году – 794, в текущем году – 846.

Наиболее популярные направления, которые выбирали студенты, – это IT, экономика, дизайн и психология. Основной сложностью для полной замены европейских и американских направлений может стать языковой барьер, сообщают "Ведомости".

 

Теги: образование, студенты, Минобрнауки


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