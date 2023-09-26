Росстат: в России практически остановился рост производства курицы

В России практически остановился рост производства курицы.

По данным Росстата, с января по август текущего года отечественные компании выпустили 4,3 млн т птицы в живом весе, это на 0,7% выше аналогичного периода 2022 года. Производство курицы непрерывно росло с середины 2021 года. По итогам прошлого года прирост составил 4,9% (6,5 млн т), в I квартале он был на уровне 2,6% (1,6 млн т). По результатам первого полугодия темпы роста производства упали до 1,6% (до 3,2 млн т).

Как считают в Минсельхозе, отрасль птицеводства демонстрирует положительную динамику. В ведомстве ожидают более существенного прироста по итогам текущего года.

Рынок обеспечен на 100%, а конкуренцию птице составляет свинина, сообщают "Ведомости".

Цены на куриное мясо в конце июля установили новый рекорд – 196,93 руб. за килограмм. При этом независимые аналитики говорят, что розничные цены на самом деле выше – около 270 руб. за килограмм.