26 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В кабмине РФ одобрили компенсации жертвам утечек данных

В России правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала идею Минцифры о включении в проект закона об оборотных штрафах за утечки персональных данных положения о выплате компенсации пострадавшим.

Об этом следует из заключения комиссии. Согласно предложению, выплата таких компенсаций позволит компании снизить размер штрафа. Информацию о получении правительственного отзыва подтвердила один из соавторов законопроекта, сенатор Ирина Рукавишникова. По ее словам, в ближайшее время законопроект будет подготовлен к внесению в Госдуму.

Изначально за компенсацию выступало Минцифры, но комитет Госдумы по информполитике был против, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, в Совете Федерации разрабатывают новую версию проекта закона, устанавливающую ответственность за намеренное распространение персональных данных россиян. Наказывать за такие преступления могут штрафами до 3 млн руб., а также лишением свободы на срок до 10 лет. Предыдущая версия законопроекта предусматривала штрафы до 2 млн рублей и уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы в особо тяжких случаях.

Теги: утечка данных, персональные данные


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