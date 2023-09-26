СМИ: автозавод Hyundai в Петербурге купит российский инвестор

Простаивающий автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге в скором времени купит российский инвестор.

Покупкой интересовалась одна из отечественных компаний, сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Название покупателя он не раскрыл. Отмечается, что южнокорейского концерна будет предусмотрен двухлетний опцион на обратный выкуп актива. Как указал вице-премьер, окончательное решение о продаже будет принято в ближайшее время.

Напомним, южнокорейская сторона хочет знать, как видит дальнейшее развитие завода правительство России, так как компания опасается, что он может быть национализирован.