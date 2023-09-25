Над Крымом сбита ракета - система ПВО отражает ракетную атаку

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что армия России прямо сейчас отражает ракетную атаку на город.

"По предварительным данным, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома "Бельбек". Работа продолжается", - написал Развожаев в своем telegram-канале.

Напомним, 22 сентября в результате ракетного удара ВСУ было повреждено здание штаба Черноморского флота в Севастополе, там начался пожар. По предварительным данным, погиб один военнослужащий. Сегодня с помощью взрывов обрушили аварийное здание штаба Черноморского флота.

Кроме того, над Крымом регулярно сбивают беспилотники.