26 Сентября 2023
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Фото: vk.com/brz_official

В зоне СВО погиб командир водолазного отделения инженерно-саперного батальона из Прикамья

В зоне проведения специальной военной операции погиб командир водолазного отделения инженерного взвода инженерно-саперного батальона Сергей Бабиков.

Об этом сообщает администрация Березников. Прощание состоится 26 сентября в Культурно-деловом центре (Льва Толстого, 50). Начало гражданской панихиды – в 11.00.

Напомним, в конце августа в Новоуральске (Свердловская область) открылся мемориал в память о погибших участниках специальной военной операции. Об этом сообщил глава городского округа Вячеслав Тюменцев. Как рассказал мэр на своей странице в соцсети, церемония открытия памятника прошла на территории воинской части 3280 "торжественно и по-военному четко". Мемориал открыт в честь погибших при исполнении служебно-боевых задач в ходе проведения СВО.

"Парни защищали стойко и мужественно нашу Родину, наши семьи, мир и спокойствие. Защищали до последнего вздоха, ценой собственной жизни!", - отметил Тюменцев, добавив, что их подвиг "останется в наших сердцах и в истории Отечества".

Теги: Сергей Бабиков, Березники, СВО, гибель


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