"ЮТэйр" свяжет Сургут и Дубай

"ЮТэйр" запускает полеты из Сургута в Дубай (аэропорт Аль Мактум). С 30 сентября авиакомпания начнет выполнять такие рейсы по субботам.

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Время в пути — 6 часов 10 минут, сообщает перевозчик.

Напомним, совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев ранее высказал мнение, что цены на авиабилеты в 2023 году могут вырасти на внутренних рейсах на 15-20%, а на международных рост может составить до 40%. Как сообщалось, стоимость перелета в салоне экономического класса по России в мае 2023 г. уже выросла на рекордные 28% по сравнению с маем 2022 г., до почти 7 тыс. руб. в расчете на 1 тыс. км пути. Это максимальное значение с 2000 г. (более ранних данных нет). Еще в апреле в Минтрансе предупредили о росте цен на авиабилеты в России как раз до 30%, потому что власти значительно сократили субсидии авиакомпаниям по сравнению с 2022 г., но Минфин ничего не предпринял. И цены на билеты могут вырасти еще больше из-за повышения ставки аренды самолетов. В Минтрансе заявили, что прогноз возможного роста цен на авиабилеты в России до 40% не имеет под собой оснований.