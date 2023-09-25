"Уважаю выбор". Кадыров высказался о сыне и избиении человека, которому вменяют сожжение Корана

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что его сын Адам правильно сделал, избив Никиту Журавеля, которому вменяют сжигание Корана. Так Кадыров отреагировал на то, что "в сети до сих пор спорят по факту избиения Адамом Кадыровым сжигателя Священного Корана Никиты Журавеля, пособника спецслужб Украины".

"Было ли это или не было? Побил и правильно сделал. Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама. Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор", - написал Кадыров в своем telegram-канале.

Никита Журавель стал фигурантом уголовного дела после того, как в Волгограде сжег Коран недалеко от мечети. После этого министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил президенту Владимиру Путину, что считает справедливым направление Журавеля в СИЗО Чечни. Путин одобрил это решение. Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что получила жалобу от Журавеля: он рассказал, что в СИЗО к нему приходил несовершеннолетний (15 лет) сын Рамзана Кадырова. Подросток, по словам Журавеля, сильно избил его. Информацию об этом подтвердило окружение Рамзана Кадырова. Более того: приближенные главы Чечни одобрили действия несовершеннолетнего Адама Кадырова.

Несмотря на то, что информация об избиении волгоградца Никиты Журавеля в грозненском СИЗО стала резонансной и привлекал внимание российского омбудсмена и СПЧ, федеральные надзорные органы не спешат брать ситуацию на контроль.