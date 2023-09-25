26 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Москве актер Ткаченко лишился нескольких миллионов рублей из-за мошенничества

В Москве от мошенничества пострадал актер Артем Ткаченко. Он потерял $200 тыс. и 6 млн руб.

Актер рассказал силовикам, что передал деньги своему знакомому, Григорию Мулузяну, для участия в совместном бизнесе, но ожидаемых выплат не получил, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции. "Бизнес" был связан с осуществлением торговых операций с криптоактивами, ежемесячный доход должен был составлять 10%.

Напомним, ранее в Москве задержан 44-летний Дмитрий Дюран, объявленный в федеральный розыск еще в начале июня этого года. Экс-жених Анастасии Волочковой (он был с ней в прошлом году) стал фигурантом дела о мошенничестве. По данным следствия, мужчина привлек инвестиции на 100 млн руб. в проект фейковой кондитерской. 

Это уже второй за последние полгода случай отправки в изолятор бывших женихов Волочковой. В мае этого года суд отправил в СИЗО бащника Сергея Кузнецова – его подозревают в избиении собственной жены.

Теги: Артем Ткаченко, актр, Григорий Мулузян


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