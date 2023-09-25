В России можно будет получить госуслуги по загранпаспорту

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев анонсировал разработку нового регламента использования загранпаспортов россиян.

"Всесторонне будет проработан вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, в начале августа выяснилось, что за первые шесть месяцев 2023 г. в России оформлено рекордное количество внутренних и заграничных паспортов. Внутренние паспорта получили чуть более 5 млн человек. Эту цифру объясняет выдача документов жителям присоединенных территорий. Загранпаспорта получили более 2,8 млн россиян. Эксперты считают, что граждане делают это "на всякий случай".В 2022 г. в первом полугодии всего было выдано 5,9 паспортов, в том числе 3,4 млн внутренних. Эксперт по миграции Вячеслав Поставнин полагает, что пик выдачи паспортов уже пройден и в ближайшее время пойдет на спад.

"Рост будет, но уже не такой. Все, кому требовались паспорта, полагаю, уже получили их", - сказал эксперт.