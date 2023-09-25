Во Владимирской области идет внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

25 сентября Губернатор Александр Авдеев провёл еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального Правительства и органов местного самоуправления. Одним из вопросов повестки стало внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности во Владимирской области.

«Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности, или ГИСОГД, – это цифровая вертикаль всей строительной сферы. Она служит мощным инструментом для развития территории, отображает единую цифровую карту региона и общий облик градостроительных данных, позволяет оперативно принимать управленческие решения с минимизацией затрат бюджетных средств. Формирование единой информационной среды достигается за счёт синхронизации процессов и интеграции информационных систем. Оно строится на основе пространственных данных и картографических материалов», – пояснил министр архитектуры и строительства Александр Батурин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, полное внедрение системы ГИСОГД, которое планируется завершить до конца 2023 года, позволит автоматизировать процедуры подготовки и утверждения градостроительной документации, процессы сопровождения инвестиционных проектов и формирования земельных участков, а также публиковать данные на общедоступном картографическом портале и интегрироваться с порталом Госуслуг.

Благодаря единой цифровой карте региона пользователи смогут видеть графическое представление градостроительных данных, сравнивать, систематизировать и анализировать полученные сведения. Карта состоит из множества слоёв, содержащих различную информацию, например, о зонах застройки с соответствующим градостроительным регламентом, границах муниципальных образований, документации по планировке территории, планах инженерных коммуникаций, зонах с особыми условиями использования территории, делах о земельных участках и множестве других документов. Кроме того, информационная система содержит реестры готовой градостроительной документации, что значительно упрощает подготовку необходимых бланков и форм для работников отрасли.

1 сентября система Владимирской области успешно интегрирована с ГИСОГД Российской Федерации, которая объединяет на единой платформе всю градостроительную информацию в стране. Сейчас продолжается наполнение системы данными от органов местного самоуправления и органов исполнительной власти области. Уже подгружено около 5,5 тыс. различных документов. Наиболее активно наполняют систему Гусь-Хрустальный район и город Гусь-Хрустальный, Муром, Собинский и Петушинский районы.

«Эта система очень важна абсолютно для каждого органа местного самоуправления с точки зрения совершенствования процедур планирования градостроительной деятельности, наращивания возможностей строительства жилья, социальных объектов и дорог. Цифровизация унифицирует и упрощает эту работу, делает её более прозрачной и понятной. Всем, кто пока неактивно работает с системой ГИСОГД, необходимо выполнить эти поручения не позднее 1 декабря», – поставил задачу Александр Авдеев.