25 Сентября 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Пермский краевой суд

С осужденного за взятки бывшего пристава Прикамья взыщут в пользу государства почти 16 миллионов

Пермский краевой суд оставил без изменения приговор бывшему главному судебному приставу Пермского края Игорю Кожевникову в основной части наказания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пермского краевого суда.

Суд изменил решение в части дополнительного наказания. Удовлетворено представление гособвинителя о конфискации у экс-пристава в собственность государства 15,9 млн руб., соответствующей общему размеру денежных средств, полученных им в виде взяток.

Игорь Кожевников(2023)|Фото: Пермский краевой суд

Напомним, ранее бывший главный судебный пристав Прикамья Игорь Кожевников был признан виновным в многочисленных коррупционных преступлениях. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере 15 млн руб. Также он на семь лет лишен права занимать должности на госслужбе.

Кожевников с 2017 по 2018 годы вместе другим должностным лицом получил в качестве взяток свыше 15 млн руб. различными суммами. Деньги выдавались за быстрое и беспрепятственное возбуждение исполнительных производств в отношении должников различных организаций по исполнительным листам, выданным судами, а также за незаконное возбуждение исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками.

Также экс-глава управления, согласно материалам дела, организовал преступную схему, где с помощью подложных документов соучастники беспрепятственно взыскали и перечислили почти 3 млн руб. с лицевого счета регионального УФССП на банковские счета подконтрольных физических лиц - номинальных взыскателей по таким исполнительным производствам.

Всего общая сумма незаконно выведенных должностными лицами денег составила свыше 222 млн руб.

Теги: Игорь Кожевников, приговор, пристав


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