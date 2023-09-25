25 Сентября 2023
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Фото:Накануне.RU

МИД России обвинил Пашиняна в "бегании на Запад"

Министерство иностранных дел России назвало послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна "неприемлемыми выпадами", которые вызывают "ооторжение".

Москва жестко критикует Пашиняна и обвиняет в попытках "снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике". И тут же руководство Армении обвиняют в сговоре с Западом.

"Глава правительства, по сути, признал, что все это время республику сознательно готовили к развороту от России. Свои шаги, призванные задать новый – западный – вектор развития Армении, неубедительно оправдываются якобы имевшими место ошибками со стороны Российской Федерации и ОДКБ. При этом забывается, что у наших государств во многом схожие интересы в вопросах безопасности и развития, а США и другие страны НАТО поставили своей целью не только нанести стратегический урон России, но и дестабилизировать наше общее евразийское пространство", - говорится в заявлении МИДа.

При этом российское внешнеполитическое ведомство утверждает, что Армению Москва никогда не ставила перед выбором: "с нами или против нас".

"Если бы Н.В.Пашинян согласился на перемирие неделями раньше, проигрыш был бы менее тяжелым", - считает МИД.

"Армянское руководство" обвиняется в том, что предпочло "ритмичной работе вместе с Россией и Азербайджаном шарахания и бегание на Запад".

"Явно с подачи властей в армянских СМИ развернута настоящая антироссийская вакханалия", - говорится в заявлении.

Теги: никол пашинян, мид россии, армения


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