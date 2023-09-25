Свердловского солдата отправят в колонию за самовольный уход со службы из-за геморроя

25 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: AP Photo/Andriy Dubchak, архив

Свердловского солдата отправят в колонию за самовольный уход со службы из-за геморроя

Жителя Невьянского района, мобилизованного в сентябре 2022 года, приговорили к 5,5 годам колонии общего режима за самовольный уход на гражданку без уважительной причины. При этом сторона защиты, как и родственники солдата, утверждают, что всему виной проблемы со здоровьем.

Как передает РИА Новости со ссылкой на супругу военного, уже в октябре ее мужа отправили в Херсонскую область командовать мотострелковым взводом. Через месяц, у Владимира обострился хронический геморрой. Мужчину направили в воронежский госпиталь, где он пробыл с 26 ноября по 16 декабря. Там же Владимиру посоветовали обратиться за консультацией в частную клинику, что тот и сделал.

Несмотря на рекомендацию врача клиники посещать медучреждение раз в 7-10 дней, в военной части мобилизованному заявили, что тот должен лечиться только в госпитале. Пойдя военно-врачебную комиссию Владимир заявил, что предпочтет частную клинику, так как лечение в ней, по его мнению, наиболее эффективно.

Сразу после этого в отношении уральца была возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 337 УК РФ. Во время заседания, обвинение утверждало, что солдат не исполнял свой воинский долг с 19 декабря по 9 марта без уважительной на то причины. Суд остался при таком же мнении, назначив Владимиру 5,5 лет колонии.

Сторона защиты уже подала апелляцию, с помощью которой надеется отменить приговор или смягчить его, переквалифицировав дело на ч. 2 ст. 337 УК РФ.

Теги: колония, солдат, мобилизованный, суд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети