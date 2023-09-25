Свердловского солдата отправят в колонию за самовольный уход со службы из-за геморроя

Жителя Невьянского района, мобилизованного в сентябре 2022 года, приговорили к 5,5 годам колонии общего режима за самовольный уход на гражданку без уважительной причины. При этом сторона защиты, как и родственники солдата, утверждают, что всему виной проблемы со здоровьем.

Как передает РИА Новости со ссылкой на супругу военного, уже в октябре ее мужа отправили в Херсонскую область командовать мотострелковым взводом. Через месяц, у Владимира обострился хронический геморрой. Мужчину направили в воронежский госпиталь, где он пробыл с 26 ноября по 16 декабря. Там же Владимиру посоветовали обратиться за консультацией в частную клинику, что тот и сделал.

Несмотря на рекомендацию врача клиники посещать медучреждение раз в 7-10 дней, в военной части мобилизованному заявили, что тот должен лечиться только в госпитале. Пойдя военно-врачебную комиссию Владимир заявил, что предпочтет частную клинику, так как лечение в ней, по его мнению, наиболее эффективно.

Сразу после этого в отношении уральца была возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 337 УК РФ. Во время заседания, обвинение утверждало, что солдат не исполнял свой воинский долг с 19 декабря по 9 марта без уважительной на то причины. Суд остался при таком же мнении, назначив Владимиру 5,5 лет колонии.

Сторона защиты уже подала апелляцию, с помощью которой надеется отменить приговор или смягчить его, переквалифицировав дело на ч. 2 ст. 337 УК РФ.