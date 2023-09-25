Алиев высказался об интеграции карабахских армян в общество Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что реинтеграция карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно.

Кроме того, Азербайджан пять дней назад "полностью восстановил свой суверенитет", приводит РИА Новости слова Алиева.

Напомним, сегодня Ереван сообщил об эвакуации из Нагорного Карабаха почти 3 тыс. армян, еще 2 тыс. человек эвакуировали российские миротворцы. Люди находятся в местах временного проживания, уточнили в армянском правительстве.

При этом Россия продолжит диалог с Арменией, в том числе с премьер-министром этой страны Николом Пашиняном, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что "в целом же Ереван остается союзником – в России армян живет больше, чем в самой Армении".

Также пока не планируется выводить с территории Нагорного Карабаха российских миротворцев, которые участвуют в оказании помощи беженцам и обеспечивают безопасность на переговорах властей непризнанной республики и Баку.

"Мы продолжаем наши контакты с Баку. И миротворцы оказывают содействие, присутствуют на тех переговорах, которые уже начались между карабахскими армянами и представителями азербайджанских властей. Пока в настоящий момент эта работа продолжается", - заявил Песков.