Федеральным чиновникам не будут индексировать зарплаты в 2024 году

Бюджет России на 2024 год не предусматривает индексацию зарплат для федеральных чиновников, следует из пояснительной записки к документу. До сих пор такая индексация проводилась 1 октября, пишет РБК.

При этом индексировать зарплаты бюджетников (врачей, учителей и т.д.) будут – на прогнозируемый уровень инфляции.

В этом году зарплаты федеральных чиновников все же проиндексируют – на 5,5%. В прошлом году им проиндексировали зарплаты на 4%. В 2021 году в целях экономии от индексации отказались.

По данным Росстата, в 2021 году (данные за 2022 год появятся в конце текущего года) в России насчитывалось 430,8 тыс. сотрудников федеральных госорганов. Их среднемесячная зарплата составляла 70 тыс. руб.