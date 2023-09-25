Управляющий тюменской базы отдыха, где дети отравились хлором, привлечен к ответственности

Прокуратура завершила проверку по факту отравления детей хлором на горячем источнике. Управляющий базы отдыха привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре пояснили, что из-за ненадлежащего обслуживания оборудования произошла утечка химических реагентов. Трех отравившихся детей доставили в больницу, двое были госпитализированы.

Прокуратура Тюменского района внесла руководителю юридического лица представление об устранении нарушений. По результатам рассмотрения акта реагирования к дисциплинарной ответственности привлечен управляющий базой отдыха. Кроме того, детям, которым потребовалось оказание медицинской помощи, выплачена компенсация морального вреда на общую сумму 375 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" продолжается. Ход и результаты расследования остаются на контроле прокуратуры.