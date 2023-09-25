Тюменцы направили на передовую резерв комплектующих для ремонта спецтехники

25 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: кадр Минобороны РФ

Тюменцы направили на передовую резерв комплектующих для ремонта спецтехники

Тюменцы направили на передовую резерв комплектующих для ремонта спецтехники, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Запас новых шин, аккумуляторов, запчастей сформирован в ремонтном подразделении инженерного полка благодаря поддержке жителей Тюменской области. В зоне спецоперации найти комплектующие к бульдозерам, экскаваторам и другой дорожно-строительной технике было проблематично, даже замена аккумуляторной батареи приводила к выводу транспорта из эксплуатации.

Военнослужащий подразделения выразил благодарность тюменцам.

"От ремонтного подразделения и всего личного состава инженерно-саперного полка выражаем искреннюю благодарность землякам: жителям Тюменской области, нашему Губернатору Александру Моору, его команде и общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области". В данный момент уже сформирован необходимый резерв запасных частей. Спасибо не только за материальную помощь, но и за моральную поддержку! Народ и армия едины! Победа будет за нами", - сообщил он.

Благодаря партии новых запчастей обслуживание техники проходит в разы быстрее. Дополнительное оборудование приобретается в рамках акции "100 миллионов для Победы".

Инженерно-саперные подразделения устанавливают минные поля, занимаются разминированием, производят взрывные работы, создают траншеи, укрытия, противотанковые рвы.

Теги: ремонт спецтехники, 100 миллионов для победы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети