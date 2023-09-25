Матвиенко заявила о финансовой дыре в "Почте России"

В "Почте России" растет финансовая дыра, которую следует проверить не только финансовым, но и правоохранительным органам, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Финансовое положение там очень печальное, и все это знают, но никто не принимает мер. Может быть, сделать все-таки тщательный анализ происходящего: может, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других. Ну невозможно: дыра в "Почте" финансовая растет и растет, и никто не реагирует", - пожаловалась Матвиенко министру экономического развития России Максиму Решетникову.

По мнению Матвиенко, для "Почты России" следует разработать "правильную финансовую модель существования", и сделать это следует быстро, иначе "финансовая дыра превратится в огромную яму, куда все провалится".

Решетников согласился, что финансовое состояние "Почты России" вызывает большую озабоченность.

Интересно, что лоббистом интересов "Почты России" является первый заместитель Матвиенко в Совете Федерации Андрей Турчак. Весной этого года парламент принял закон о доставке пенсий в интересах "Почты России", и тогда монопольного права доставлять пенсии активнее всего добивался именно Турчак (и еще депутат Госдумы Александр Хинштейн). Закон позволил "Почте России" заполучить 1,5 млн новых клиентов, но, видимо, поправить финансовое состояние это госкомпании не помогло.

Также Решетников со скепсисом отнесся к еще одной идее, как можно "поправить" дела "Почты России". Уже неоднократно обсуждалась возможность введения "инфраструктурного платежа" маркетплейсов вроде Ozon в пользу почтового оператора. По словам Решетников, идея обсуждается, но нуждается в расчетах и оценке влияния на торговые площадки. Эксперты отмечают, что этот платеж маркетплейсы, в итоге, переложат на плечи потребителей.