Курганская епархия призвала отвести детей в церковь после "Пикника на обочине" в Богдановиче

В курганской епархии родителям из Богдановича посоветовали отвести своих детей к психологу или священнику, после прошедшего в августе рок-байк фестиваля "Пикник на обочине". Настоятель городского храма Матроны Московской, иеромонах Афанасий (Коренкин) утверждает, что на фестивале пропагандировали сатанизм, однако власти не настояли на возрастном ограничении посетителей.

"Я уроженец города Богдановича Свердловской области. Здесь я родился и вырос, здесь похоронены мои предки. И мне было очень неприятно и больно слышать, что недавно на моей родине провели фестиваль "Пикник на обочине", в котором с очевидным нарушением норм законодательства, была включена в программу пропаганда насилия в духе типичного сатанизма и садизма. На фестиваль был открыт доступ детям. Это просто ужасно. Но, еще хуже то, что фестиваль поддержало правительство Богдановичского городского Округа", - заявил в интервью священнослужитель.

По его словам, организаторы проявили открытое оскорбление чувств верующих, используя на своих в "арт-блоках" православный крест. Подобное, утверждает иеромонах, ни один здравомыслящий человек не будет показывать ребенку. Он считает, что дети могли получить на фестивале психологическую травму, справиться с которой поможет священник и психолог.

"Надо побывать и в храме (пообщаться со священником), и у психолога. Все зависит от того, насколько ребенок впечатлителен. Но, не стоит забывать, что многие болезненные переживания наша психика вытесняет в подсознание. А когда и как это проявится - неизвестно. Поэтому все-таки надо сходить и в храм, и к психологу. Предваряя возможную критику, скажу, что в храме вас примут абсолютно бесплатно. На этапе беседы вам даже не надо быть крещеным человеком, чтобы священник с вами поговорил", - заверил настоятель храма.

Он также раскритиковал действия главы города Олега Нейфельда, поддержавшего и даже принявшего участие в фестивале. По словам священнослужителя, градоначальник должен был сначала посоветоваться с юристами, духовенством, обществом и только потом утверждать программу мероприятия.

"Если Олег Нейфильд не приемлет Русскую Православную Церковь, то пусть хотя бы руководствуется светскими нормами морали и законом, который он должен знать. По крайне мере, своей совестью. Думаю, что она у него все-таки есть", - добавил иеромонах Афанасий.

Напомним, что не в особом восторге от "Пикника на обочине" оказались и некоторые жители Богдановича. Они отправили жалобу главе города, обвинив горадминистрацию в поддержке "сатанинского" мероприятия.

Фестиваль проходил с 11 по 12 августа напротив кладбища Грязновской сельской территории. Заявленной темой стали ужасы и триллер.