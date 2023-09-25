25 Сентября 2023
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Армия и ВПК Украина
Фото: Reuters/Ints Kalnins/File Photo

Американские танки Abrams уже прибыли на Украину - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в страну уже прибыли первые американские танки Abrams, ими готовятся усилить танковые бригады ВСУ. "Благодарен союзникам за исполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию снабжения", - заявил Зеленский.

Ранее о поставке танков сообщила New York Times, сославшись на чиновников из Пентагона. Танки были доставлены на Украину в субботу – на несколько месяцев раньше, чем ожидалось.

По данным издания, в ближайшие месяцы Киев может получить еще одну партию танков M1 Abrams. Всего США готовы поставить Украине 31 танк.

Теги: танк, abrams. владимир зеленский


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