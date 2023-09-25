Матвиенко рассказала, чего ждать от экономики России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что экономика России выходит на траекторию роста, самый тяжелый период мы преодолели.

Однако это не значит, что впереди Россию ждут тепличные условия, приводит РИА Новости слова Матвиенко.

Напомним, по словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, в России сейчас нет ограничений на перевод рублей за рубеж, в результате "у нас все больше будет рублей там, которые будут играть против, скажем так, вовлекаться в эти валютные игры против рубля". Выступая в Совете Федерации, Решетников предложил создать "некую мембрану между внутренним и внешним рынками рублей".

При этом оптимисты из Минэкономразвития России прогнозируют инфляцию на уровне 7,2% в 2024 г. Часто прогнозы этого министерства оказываются гораздо ниже, чем реальные цифры.

"Инфляция у нас декабрь к декабрю 7,5%, среднегодовая инфляция будущего года — 7,2%. Декабрь к декабрю 2024 г. — 4,5%, мы рассчитываем, что она снизится, но тем не менее она будет на достаточно таких видимых уровнях весь следующий год", - заявил глава ведомства Максим Решетников, выступая в Совете Федерации.