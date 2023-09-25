В Верхотурье проходят торжества, посвященные второму перенесению мощей святого праведного Симеона Верхотурского

Святого Симеона Верхотурского особо почитают на Урале, и в честь празднования в Свято-Николаевском монастыре собрались сотни верующих.

По традиции, торжественное богослужение в Крестовоздвиженском соборе возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, а также епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий. Это третий по размеру храм в России – после московского храма Христа Спасителя и петербургского Исаакиевского собора. Именно здесь в раке хранятся мощи святого Симеона — одна из главных святынь Русской Православной Церкви.

«Симеон Верхотурский творит чудеса, его знают во всем мире. Приятно видеть, что храм наполнен людьми. Учредители Фонда святой Екатерины продолжают уделять внимание восстановлению храмов монастыря, и Верхотурье меняется от года к году», — говорит директор фонда Александр Андреев.

В числе паломников были и 85 крестоходцев, которые в течение 11 дней с молитвой преодолевали путь из Алапаевска в Верхотурье. Как и в прежние годы, верующие несли иконы с изображением великомученицы Екатерины и праведного Симеона.

«Это был удивительный крестный ход, даже погода помогала - не было ни одной капли дождя», — говорит организатор Свято-Симеоновского крестного хода Олег Морозов.

В этом году паломники прошли 180 км, а в следующем организаторы планируют большой крестный ход, верующие пройдут вдвое больше - 360 км, отправившись из Екатеринбурга.

Отметим, что за последние годы Верхотурье стало не только одним из главных паломнических мест России, но и важной туристической точкой на карте страны.

«Верхотурье постоянно меняется: за прошедшие несколько лет изменился центр города — он был благоустроен, появились прекрасные набережная и парк. Не менее интенсивно меняется и монастырь. Люди видят это движение вперед. Знаете, когда растет дерево — оно растет незаметно, постепенно, из года в год, и мы знаем, что оно вырастет. И вот монастырь небыстро, но постоянно меняется, умножается братия, благоустраивается территория. Замечательная сень над ракой святого Симеона украшена иконами, которые написали сестры святой Ново-Тихвинской обители. И конечно, большие капитальные вложения, которые ведутся усердием нашего губернатора Евгения Владимировича Куйвашева и заботами учредителями Фонда святой Екатерины», — сказал Владыка Евгений.