25 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В Верхотурье проходят торжества, посвященные второму перенесению мощей святого праведного Симеона Верхотурского

Святого Симеона Верхотурского особо почитают на Урале, и в честь празднования в Свято-Николаевском монастыре собрались сотни верующих.

По традиции, торжественное богослужение в Крестовоздвиженском соборе возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, а также епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий. Это третий по размеру храм в России – после московского храма Христа Спасителя и петербургского Исаакиевского собора. Именно здесь в раке хранятся мощи святого Симеона — одна из главных святынь Русской Православной Церкви.

верхотурье, рпц, религия(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Симеон Верхотурский творит чудеса, его знают во всем мире. Приятно видеть, что храм наполнен людьми. Учредители Фонда святой Екатерины продолжают уделять внимание восстановлению храмов монастыря, и Верхотурье меняется от года к году», — говорит директор фонда Александр Андреев.

александр андреев(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В числе паломников были и 85 крестоходцев, которые в течение 11 дней с молитвой преодолевали путь из Алапаевска в Верхотурье. Как и в прежние годы, верующие несли иконы с изображением великомученицы Екатерины и праведного Симеона.

верхотурье, рпц, религия(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Это был удивительный крестный ход, даже погода помогала - не было ни одной капли дождя», — говорит организатор Свято-Симеоновского крестного хода Олег Морозов.

В этом году паломники прошли 180 км, а в следующем организаторы планируют большой крестный ход, верующие пройдут вдвое больше - 360 км, отправившись из Екатеринбурга.

верхотурье, религия, рпц, верующие(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Отметим, что за последние годы Верхотурье стало не только одним из главных паломнических мест России, но и важной туристической точкой на карте страны.

«Верхотурье постоянно меняется: за прошедшие несколько лет изменился центр города — он был благоустроен, появились прекрасные набережная и парк. Не менее интенсивно меняется и монастырь. Люди видят это движение вперед. Знаете, когда растет дерево — оно растет незаметно, постепенно, из года в год, и мы знаем, что оно вырастет. И вот монастырь небыстро, но постоянно меняется, умножается братия, благоустраивается территория. Замечательная сень над ракой святого Симеона украшена иконами, которые написали сестры святой Ново-Тихвинской обители. И конечно, большие капитальные вложения, которые ведутся усердием нашего губернатора Евгения Владимировича Куйвашева и заботами учредителями Фонда святой Екатерины», — сказал Владыка Евгений.

митрополит евгений(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Теги: фонд святой екатерины, симеон верхотурский, митрополит евгений, верхотурье


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