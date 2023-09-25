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Спорт Приволжский ФО Пермский край
Фото: permkrai.ru

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе провел мастер-класс со спортсменам Прикамья

Пермский край в рамках программы компаний "Уралкалий" и "Уралхим" – "Миссия чемпиона" посетил двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства, он вместе со своим пермским коллегой, бронзовым призером олимпийских игр в Атланте Александром Третьяковым провел мастер-класс по греко-римской борьбе.

Вместе они продемонстрировали юным спортсменам секреты чемпионских техник, а также ответили на многочисленные вопросы. Ребята, которых собралось более 300, внимали каждому слову олимпийцев. Главное отметили титулованные борцы, это верить в себя и свои силы.

"Мечта требует отречения от всего лишнего. Дисциплина, упорство и преданность борьбе – вот основной секрет успеха", – рассказал Роман Власов.

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов провел мастер-класс спортсменам Прикамья(2023)|Фото: permkrai.ru

Роман Власов признался, что давно планировал посетить Пермь, поскольку именно здесь для него началась большая спортивная карьера.

"Пермь для меня особая территория. В 2009 году здесь я стал победителем Первенства России. В 2003 году я завоевал серебряную медаль на всероссийском турнире на призы Алекандра Третьякова. Поэтому здесь проходило мое становление как спортсмена. Сейчас считаю своим долгом передавать знания, учить, мотивировать и заряжать молодежь", – поделился Роман Власов.

Директор по спорту и молодежной политике "Уралкалий" и "Уралхим" Радмир Габдуллин отметил, что греко-римская борьба имеет богатую историю в Пермском крае.

"На мастер-классе был настоящий ажиотаж. Уверен, что встреча с Романом Власовым повлияет на рост спортивных результатов прикамских борцов", - заявил он.

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов провел мастер-класс спортсменам Прикамья(2023)|Фото: permkrai.ru

Перед мастер-классом с двукратным олимпийским чемпионом встретился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он поблагодарил Романа Власова за внимание к подрастающему поколению.

"Общение с великими спортсменами – огромная мотивация для детей и молодежи. Греко-римская борьба – замечательный вид спорта, который развивает не только силу и выносливость, но и дисциплину, умение стратегически мыслить. Эти качества обязательно пригодятся вам во взрослой жизни. В рамках своего уникального проекта "Миссия чемпиона" компании "Уралкалий" и "Уралхим" уже не первый год привозят в регион титулованных спортсменов. Благодарю наших партеров за такую возможность. Это замечательный пример социально ориентированного бизнеса", - сказал Дмитрий Махонин.

Напомним, в рамках межрегиональной программы "Миссия чемпиона" Пермский край с мастер-классами посетили такие спортсмены как Кирилл Сидельников, Маргарита Мамун и многие другие.

Теги: Уралкалий, Уралхим, Миссия чемпиона, греко-римская борьба, мастер-класс


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