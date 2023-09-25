25 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба АвтоВАЗа

"АвтоВАЗ" может возобновить производство Lada в Костанае

Правительство Казахстана готово скорректировать законодательство таким образом, чтобы на костанайском заводе "Сарыаркаавтопром" (принадлежит группе Allur) российский "АвтоВАЗ" мог возобновить производство Lada, передает РИА Новости со ссылкой на главу российского концерна Максима Соколова.  

"Мы рассчитываем, если нормативные акты, которые необходимы для этого, будут приняты достаточно оперативно, то в следующем году это производство возобновим. Но объемы будут уже определяться исходя из сроков восстановления и той рыночной ситуации, которая на момент принятия решения будет на рынке Казахстана", - заявил Соколов.

Производство было приостановлено в 2022 году из-за санкций, наложенных на "АвтоВАЗ" властями США.

Теги: автоваз, казахстан, производство


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