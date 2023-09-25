Регионы УрФО планируют досрочно завершить программу переселения жителей из аварийного жилья

За неполные пять лет, что действует программа, жилищные условия улучшились почти у 130 тысяч жителей Уральского федерального округа. Как отметил полномочный представитель президента Владимира Якушева, в 2023 году три региона УрФО – Тюменская, Челябинская и Курганская области – планируют досрочно – на два года раньше плановых сроков - завершить переселение жителей из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ закончат реализацию программы в 2024 году. В Свердловской области работа будет завершена в 2025году как и предусмотрено федеральным проектом "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда".

"Работа по улучшению условий проживания людей продолжится и после завершения программы. Следующий этап – это переселение жителей аварийного жилья, признанного таковым с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года. Это еще 2,27 млн квадратных метров жилья, где проживают 133 тысячи человек. Механизмы в регионах отлажены, опыт наработан. Главное – сохранять темп и системный подход к работе", – обратил внимание Владимир Якушев.

С начала действия программы по переселению жителей аварийного жилья (с 1 января 2019 года) жилищные условия улучшились у 129,8 тысячи человек. Расселено более двух миллионов квадратных метров аварийного жилья.