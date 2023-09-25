Свердловским аграриям снизили стоимость дизельного топлива

Аграриям Среднего Урала снизили стоимость дизельного топлива, необходимого для уборочной кампании. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Сегодня, 25 сентября, основной поставщик Свердловской области – "Газпромнефть-региональные продажи" – снизил стоимость дизтоплива. Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова заявила, что земледельцы обеспечены таким топливом в полном объеме.

"Учитывая, что уборочные работы на полях региона уже проведены на 70%, для завершения их в полном объеме аграриям Среднего Урала необходимо еще порядка 2,5 тысяч тонн дизельного топлива. Его запас на Среднем Урале сформирован в объеме 3,2 тысячи тонн. Сейчас цена на топливо стабилизировалась, и мы ожидаем, что она продолжит снижаться", - отметила Кузнецова.

Напомним, недавно УФАС начало проверки цен на бензин и дизтопливо в Свердловской области.