25 Сентября 2023
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Фото:КАВЗ

В Тюменской области ГИБДД задержала пьяного водителя школьного автобуса

Нетрезвого водителя на школьном автобусе задержали сегодня сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Детей в автобусе не было, водитель приехал на пункт технического контроля. Показания алкотестера составили 0,29 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Автобус в обычные дни перевозит детей из Боровской средней школы Тюменского района. В путевом листе у водителя есть отметка о прохождении медицинского контроля. На водителя составлен административный материал по факту пьяного вождения. Будет также рассмотрен вопрос о действиях юридического и должностного лица, допустившего водителя до поездки.

Теги: школьный автобус, водитель, алкоголь


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