В Тюменской области учитель сельской школы спасла на пожаре четверых детей

В Тюменской области учитель начальных классов Лидия Шипичкина спасла на пожаре четверых детей в селе Коктюль Ялуторовского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС России.

История произошла еще 31 августа, однако известно о ней стало только сегодня. Лидия Шипичкина вместе со своим сыном проходила мимо дома по ул. Советская, когда услышала детские крики о помощи. Подбежав поближе, она увидела в окне двух девочек, которые махали руками и звали на помощь. В заполненной дымом комнате учитель обнаружила четверых малолетних детей. Годовалого мальчика, двухлетнюю и трехлетнюю девочку педагог взяла на руки, а самую старшую - шестилетнюю попросила идти рядом с ней.

Когда дети были в безопасности, женщина по телефону вызвала пожарную охрану.