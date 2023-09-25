МВД объявило в розыск судей Международного уголовного суда

Министерство внутренних дел России объявило в розыск по уголовной статье председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского. Также объявлены в розыск вице-президент МУС Лус дель Кармен Ибаньес Карранса и судья Бертрам Шмитт, следует из данных базы розыска МВД.

Статья, по которой разыскивают судей, не называется.

В марте 2023 года досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам детей в России Марии Львовой-Беловой. В ответ на прокурора и судей МУС Следственный комитет России возбудил уголовные дела.