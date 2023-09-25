Свердловским борцам с лесными пожарами выплатят премию в 160 миллионов рублей

Борцы с лесными пожарами в Свердловской области получат дополнительную премию. Для этого регионом было выделено свыше 160 млн рублей, которые получат более 1,5 тыс. сотрудников учреждений, задействованных в тушении огня и ликвидации ЧС.

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова, 1 тыс. 357 пожарных получат по 75 тыс. рублей, еще 30 тыс. рублей выплатят 187 уральцам, задействованным в организационно-техническом обеспечении работы учреждений. Среди них сотрудники лесничеств, "Уральской авиабазы", Дирекции лесных парков и те, кто осуществляет управление и охрану особо охраняемых природных территорий

Из выделенной регионом суммы 86 млн будет направлено на поощрение 832 сотрудников "Уральской авиабазы", которые вручную тушат пожары в самых труднодоступных для техники местах.

"Большую роль в остановке и тушении огня играют как работники наземных лесопожарных станций, которые обеспечивают стабильную работу техники и в любых условиях препятствуют огню, так и парашютно-десантные группы, которые попадают к местам возгораний на вертолётах, а на земле методично ведут необходимую работу: проливают и окапывают кромку пожара, не допуская его распространение. На сегодняшний день коллектив "Уральской авиабазы" в полном объеме получил выплаты за работу на тушении пожаров в лесах региона", - заявил исполняющий обязанности директора "Уральской авиабазы" Илья Секерин.