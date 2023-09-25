Замкомвзвода получит звезду Героя за отражение атаки превосходящих сил ВСУ

Министр обороны России Сергей Шойгу представил к званию Героя России заместителя командира взвода Ивана Калашникова с позывным "Большой" — за мужество и героизм, проявленные при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами ВСУ.

Это произошло на позиции 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады у населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении. На кадрах с беспилотного летательного аппарата запечатлено, как пять российских военнослужащих, двое из которых были ранены в этом бою, противостоят 12 штурмовикам ВСУ.

Командир подразделения с позывным "Большой" умело руководил своими подчиненными. Он принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим. Еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей. Подразделение действовало слаженно, как один организм. Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство, сообщает Минобороны России.

Ранее в российском военном министерстве сообщили, что за мужество и профессионализм российские военнослужащие были удостоены высоких государственных наград – орденов Мужества. Для командира подразделения с позывным "Большой" эта награда стала второй. Ранее он был награжден медалью "За отвагу".