В Севастополе с помощью взрывов обрушили аварийное здание штаба Черноморского флота

В Севастополе завершили контролируемое обрушение здания штаба Черноморского флота с помощью взрывных работ.

О проведении обрушений ранее сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Очередной контролируемый подрыв для обрушения аварийных конструкций в здании ЧФ будет произведен ориентировочно в 13:00. Будет громко, поэтому предупреждаю заранее.", - написал губернатор города.

В пятницу здание штаба Черноморского флота пострадало от ракетного удара ВСУ, начался пожар, часть конструкций обрушилась. Минобороны России сообщило об одном погибшем военнослужащем.