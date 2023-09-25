Российские миротворцы пока останутся в Карабахе - Кремль

Россия продолжит диалог с Арменией, в том числе с премьер-министром этой страны Николом Пашиняном, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что "в целом же Ереван остается союзником - в России армян живет больше, чем в самой Армении".

Также пока не планируется выводить с территории Нагорного Карабаха российских миротворцев, которые участвуют в оказании помощи беженцам и обеспечивают безопасность на переговорах властей непризнанной республики и Баку.

"Мы продолжаем наши контакты с Баку. И миротворцы оказывают содействие, присутствуют на тех переговорах, которые уже начались между карабахскими армянами и представителями азербайджанских властей. Пока в настоящий момент эта работа продолжается", - заявил Песков.

Сегодня начался второй раунд переговоров между делегациями из Баку и Степанакерта – на этот раз в городе Ходжалы, предыдущая встреча прошла 21 сентября в Евлахе, тогда стороны договорились о продолжении консультаций.

Москва категорически не согласна с попытками обвинить в чем-то российских миротворцев в Карабахе, заявил Песков.

"Что касается других миротворческих усилий, то главное — это помочь ситуации урегулироваться. И главное — избежать попыток каких-то третьих сторон впустую, без имеющегося потенциала посредничества, зафиксировать свое присутствие на Кавказе. Это вряд ли поможет ситуации. Но если кто-то может помочь снизить уровень напряженности, помочь интеграции армянского населения Карабаха в новую реальность — это можно только приветствовать. Но для этого нужно согласие всех сторон", - сказал Песков, не уточняя, кого именно имеет в виду.

Сегодня Ереван сообщил об эвакуации из Нагорного Карабаха почти 3 тыс. армян, еще 2 тыс. человек эвакуировали российские миротворцы. Люди находятся в местах временного проживания, уточнили в армянском правительстве.