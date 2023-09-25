В Екатеринбурге задержали пьяного мужчину, который хотел забраться на строительный кран

В Екатеринбурге силовики задержали пьяного мужчину, незаконно проникшего на стройплощадку. Оказалось, что он находился в федеральном розыске.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье. Росгвардейцам поступил сигнал из полиции, что на территорию строительного объекта на улице Михеева проник неизвестный с признаками опьянения. Экипаж группы задержания немедленно выдвинулся на адрес.

Охранник стройплощадки указал силовикам на мужчину, который пытался забраться на башенный кран. На замечания тот никак не реагировал, а в ответ выражался отборной бранью. Сотрудники Росгвардии задержали его и доставили в дежурную часть полиции для разбирательства.

Возмутителем спокойствия оказался 32-летний житель Ревды. При проверке по учетам выяснилось, что он числится в федеральном розыске, так как в апреле проходил по уголовному делу по краже. О задержании уральца сообщено инициаторам розыска.