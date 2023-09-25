Солист группы "ТДД" рассказал об июньском концерте в Екатеринбурге

Сомнительное состояние солиста группы "Три дня дождя" Глеба Викторова на июньском концерте в Екатеринбурге было обусловлено принятыми им наркотиками и алкоголем. Об этом рассказал сам артист в интервью YouTube-каналу "Вписка".

Музыкант сознался, что с утра чувствовал себя плохо и просил отменить концерт, однако, получив отказ, принял запрещенные вещества и только после вышел на сцену.

Он также добавил, что это его последнее воспоминание о прошедшей ночи. Очнулся он на следующий день - тогда ему и рассказали, что произошло.

Напомним, провальный концерт группы состоялся в июне текущего года - тогда Глеб Викторов вышел на сцену в неадекватном виде. В итоге выступление так и не состоялось, что вызвало массу негодования у поклонников. После лейбл IZBA, с которым сотрудничает "Три дня дождя", заявил, что проект закрыт на неопределенный срок, а все дальнейшие концерты отменяются.

Ранее продюсер коллектива также сообщал, что утром перед концертом организм музыканта "отказывался работать нормально, были страшнейшие панички, психика просто лопнула". Представитель артистов попросил прощения у аудитории, заявив, что "человек болен и пора уже взяться за здоровье".

После команда ТДД пообещала вернуть екатеринбуржцам деньги за несостоявшийся концерт.