Зорькин переназначен главой Конституционного суда России

Глава Конституцуионного суда России Валерий Зорькин переназначен на новый срок.

Такое решение приняли сенаторы Совета Федерации, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуры судей на пост председателя Конституционного суда РФ и судьи того же суда. Главой Конституционного суда России Путин предлагал переназначить Валерия Зорькина, для назначения на должность судьи предложена кандидатура Михаила Лобова. Назначают судей КС российские сенаторы, перед рассмотрением на пленарном заседании решение должен принять комитет по конституционному законодательству, чей председатель Андрей Клишас и сообщил о внесении.

Валерию Зорькину 80 лет. Он возглавляет Конституционный суд России последние 20 лет, также был его председателем в 1991-93 гг. Известен как противник отмены моратория на смертную казнь, также приветствовал внесение поправок в Конституцию страны в 2020 г.

Председатель КС назначается на шесть лет.