Прокуратуру заинтересовал массовый мор рыбы на Среднем Урале

На Среднем Урале прокуратура проверяет информацию о массовом море рыбы.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, стало известно о массовом море рыбы в Верхнесысертском пруду. Сейчас эти сведения проверяются.

К мероприятиям привлечены специалисты Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, а также отдела государственного контроля, надзора охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства.

Будет дана оценка соблюдению экологического законодательства. Как заверили в прокуратуре, при наличии оснований будут обязательно приняты меры.