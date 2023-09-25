25 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Прокуратуру заинтересовал массовый мор рыбы на Среднем Урале

На Среднем Урале прокуратура проверяет информацию о массовом море рыбы.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, стало известно о массовом море рыбы в Верхнесысертском пруду. Сейчас эти сведения проверяются.

К мероприятиям привлечены специалисты Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, а также отдела государственного контроля, надзора охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства.

Будет дана оценка соблюдению экологического законодательства. Как заверили в прокуратуре, при наличии оснований будут обязательно приняты меры.

Теги: пруд, рыба, проверка, прокуратура


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