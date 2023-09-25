25 Сентября 2023
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Спорт Владимирская область
Фото: avo.ru

Экстремальная гонка: Седьмые "Игры патриотов" прошли во Владимирской области

355 участников из 47 городов России, 6 км по пересечённой местности и грязи, 20 сложных препятствий, море экстрима и драйва – 23 сентября на городском пляже Владимира состоялись седьмые «Игры патриотов».

«С каждым годом всё шире география участников гонки, всё большее количество спортсменов решает испытать себя на прочность и бросить вызов достойным соперникам, – отметила, обращаясь к участникам гонки, и.о. министра физической культуры и спорта Наталья Федорова. – А значит мы в своё время сделали правильный выбор, решив проводить «Игры патриотов» здесь, в самом сердце Владимирской области, на живописном берегу Клязьмы. Сегодня вас ждут серьёзные испытания и интересные препятствия, но я уверена, что команды покажут не только отличный уровень физической подготовки и хорошую форму, но и настоящую силу духа и волю к победе!»

игры патриотов(2023)|Фото: avo.ru

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, в гонке приняли участие экстремалы из Владимирской области, Москвы, Иваново, Нижнего Новгорода, Ставропольского края и других регионов России.

игры патриотов(2023)|Фото: avo.ru

Вместе с любителями здорового образа жизни на старт вышли победители чемпионатов России, Европы, члены национальной сборной по гонкам с препятствиями.

игры патриотов(2023)|Фото: avo.ru

Почётной медалью финишёра награждён каждый прошедший дистанцию.

игры патриотов(2023)|Фото: avo.ru

А ещё все участники получили заряд энергии, свою порцию солнца и хорошего настроения.

Теги: игры патриотов, экстремальная гонка, гонка с препятствиями


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