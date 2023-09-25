Рогозин появился в Совете Федерации в качестве сенатора

В Москве началось заседание Совета Федерации, в ходе которого получают новые назначения старые сенаторы и вступают в должности новые.

Так, члены СФ единогласно поддержали выдвижение в зампреды палаты сенатора от Москвы Инны Святенко. Она заняла место Галины Кареловой, которая теперь становится рядовым членом палаты. Сегодня в зале она сидит рядом с экс-главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, который получил назначение от Запорожской области. Ранее РБК отмечал, что "появление Рогозина в Совфеде стало полной неожиданностью абсолютно для всех и вызвало настороженность", так как он "не вполне системный человек".

В начале заседания спикер палаты Валентина Матвиенко заявила, что 26 сенаторов переназначены, 24 – новички. "Придут люди с новым опытом, свежими мыслями, предложениями по решению проблем, волнующих людей. Давайте поздравим новых членов нашей команды и пожелаем им успехов. Теперь нас уже 178 сенаторов!" – восхитилась Матвиенко.