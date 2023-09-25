ФАС завела на "Мегафон" дело из-за повышения абонентской платы

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила против оператора связи "Мегафон" дело из-за, по ее мнению, безосновательного роста абонентской платы.

В 2023 г. у 8,2 млн абонентов "Мегафона" расходы на связь выросли в среднем на 10,24%. Оператор обосновал это ростом затрат. Данные финансовой отчетности организации говорят об обратном – о значительном снижении расходов компании и росте чистой прибыли. В этой связи ФАС России пришла к выводу, что оснований для повышения тарифов нет. Заведено антимонопольное дело, сообщает ФАС.

Напомним, в сентябре Федеральная антимонопольная служба России предписала "большой четверке" мобильных операторов (МТС, Билайн, Мегафон и Теле2) в течение месяца отменить плату за раздачу трафика с мобильных устройств и не допускать ограничения этого функционала для абонентов. Если предупреждение не будет учтено, на операторов возбудят дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Примерно в это же время выяснилось, что МТС повысит абонентскую плату по некоторым тарифам менее чем на 10%. Рост платы связан с увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, пояснили в компании. Повышение ожидается с 28 сентября.