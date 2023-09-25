25 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесли законопроект о праве на удаленную работу в декрете с сохранением пособия

В Госдуму внесены два законопроекта, направленные на расширение перечня гарантий, предоставляемых лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком.

Действующее законодательство, связанное с работой в период отпуска по уходу за ребенком, не предусматривает возможность дистанционной работы, предусматривая лишь работу в условиях неполного рабочего времени и работу на дому. Работодатель не обязан предоставлять работнику соответствующие условия при поступлении к нему заявления о дистанционной работе в период отпуска по уходу за ребенком. Но даже если он и готов обеспечить переход работника на дистанционный формат, это может явиться основанием для прекращения выплаты пособия по государственному социальному страхованию, в случае если работа будет проводиться в режиме полного рабочего времени.

При этом очевидно, что в условиях дистанционной работы сама цель отпуска по уходу за ребенком будет достигнута более полно, ведь у родителя будет больше времени.

Законопроекты предусматривают механизм, который, с одной стороны, позволит воспользоваться льготами, связанными с отпуском по уходу за ребенком, а с другой стороны - выйти на дистанционную работу, не теряя квалификацию и поддерживая уровень дохода. И направлены на закрепление обязанности работодателя по заявлению лица, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, обеспечить возможность выполнения трудовой функции работником дистанционно, если это может быть реализовано подобным образом, с сохранением за работником права на получение пособия по государственному социальному страхованию.


 

Теги: пособие, выплаты


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