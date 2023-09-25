Экс-ведущий Fox News обвинил Белый дом в запрете на интервью с Путиным

Экс-ведущий телеканала Fox News, традиционно поддерживающего республиканцев, заявил о запрете на интервью с Владимиром Путиным со стороны Белого дома.

В интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche Такер Карлсон заявил, что у него были планы записать беседу с российским лидером.

"Вы знаете, я же попытался взять интервью у Владимира Путина, а американская администрация остановила меня", - заявил Карлсон.

Он добавил, что что власти США десятилетиями "очень агрессивно пытались контролировать" СМИ и продолжают это делать.

Карлсона уволили с Fox News в апреле этого года. После российский телеведущий Владимир Соловьев пригласил американского коллегу работать в свою программу.