Комитет Госдумы поддержал законопроект о тюрьме за оправдание и пропаганду экстремизма

За пропаганду и публичное оправдание экстремизма могут ввести уголовную ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы. Такой законопроект рекомендовал принять в первом чтении Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, который посоветовал внести некоторые правки ко второму чтению.

Он был внесен в парламент в июле и, как отмечается в пояснительной записке, направлен на предупреждение проявлений радикализма, профилактику экстремистских и иных преступных проявлений, прежде всего среди несовершеннолетних и молодежи.

Законопроект вызван шокирующими случаями массовых убийств в школах и детских садах с использованием огнестрельного оружия. При этом авторы усматривают в России тенденцию оправдания и пропаганды совершения таких преступлений в СМИ, которые приобретают статус "модного" движения наравне с криминальной субкультурой. Это чрезвычайно опасно для общества, в том числе из-за подогревания данных идей из-за рубежа.

Под публичным оправданием экстремизма будет пониматься публичное заявление о признании идеологии и практики экстремизма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании или просто допустимыми. А деятельность по распространению таких материалов будет квалифицироваться как пропаганда экстремизма.

Изменения планируется внести в статью 280 УК. Сейчас ею предусмотрен штраф 100-300 тысяч рублей, принудительные работы на срок до трех лет, арест на четыре — шесть месяцев или до четырех лет лишения свободы за публичные призывы к экстремистской деятельности. С использованием СМИ преступление наказывается до 5 лет тюрьмы. Депутаты предлагают оставить без изменений меру наказания, но добавить в эту статью новый состав — публичное оправдание или пропаганда экстремизма.