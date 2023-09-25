Комитет Госдумы поддержал законопроект о тюрьме за оправдание и пропаганду экстремизма

25 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество В России
Фото: sledcom.ru

Комитет Госдумы поддержал законопроект о тюрьме за оправдание и пропаганду экстремизма

За пропаганду и публичное оправдание экстремизма могут ввести уголовную ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы. Такой законопроект рекомендовал принять в первом чтении Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, который посоветовал внести некоторые правки ко второму чтению.

Он был внесен в парламент в июле и, как отмечается в пояснительной записке, направлен на предупреждение проявлений радикализма, профилактику экстремистских и иных преступных проявлений, прежде всего среди несовершеннолетних и молодежи.

Законопроект вызван шокирующими случаями массовых убийств в школах и детских садах с использованием огнестрельного оружия. При этом авторы усматривают в России тенденцию оправдания и пропаганды совершения таких преступлений в СМИ, которые приобретают статус "модного" движения наравне с криминальной субкультурой. Это чрезвычайно опасно для общества, в том числе из-за подогревания данных идей из-за рубежа.

Под публичным оправданием экстремизма будет пониматься публичное заявление о признании идеологии и практики экстремизма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании или просто допустимыми. А деятельность по распространению таких материалов будет квалифицироваться как пропаганда экстремизма.

Изменения планируется внести в статью 280 УК. Сейчас ею предусмотрен штраф 100-300 тысяч рублей, принудительные работы на срок до трех лет, арест на четыре — шесть месяцев или до четырех лет лишения свободы за публичные призывы к экстремистской деятельности. С использованием СМИ преступление наказывается до 5 лет тюрьмы. Депутаты предлагают оставить без изменений меру наказания, но добавить в эту статью новый состав — публичное оправдание или пропаганда экстремизма.

Теги: экстремизм, пропаганда, уголовный кодекс


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети