Сенатора Нарусову "жестко предупредят" о недопустимости поездок в Испанию

Коллеги-сенаторы собираются "жестко предупредить" члена Совета Федерации Людмилу Нарусову о недопустимости поездок в Испанию.

Отметим, что закон не запрещает сенаторам выезды в страны НАТО. Но комитет палаты по регламенту и организации парламентской деятельности собирается вынести Нарусовой такое предупреждение.

В комитете сочли, что такие поездки во время специальной военной операции "дискредитируют статус сенатора и палаты в целом", передает ТАСС со ссылкой на источник в СФ.

Нарусова является сенатором от Республики Тыва.