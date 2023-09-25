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Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин затребовал доклад по ДТП с детским автобусом на Урале

Глава Следственного комитета России потребовал доклад и поручил возбудить уголовное дело после ДТП с автобусом, перевозившим детей в Свердловской области.

Напомним, все случилось 24 сентября в районе 291 километра трассы "Пермь – Екатеринбург": столкнулись автомобиль Opel и микроавтобус, который вез группу школьников, возвращавшихся домой из парка "Оленьи ручьи". По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Opel. В результате пострадали пассажиры автобуса.

ДТП в районе 291 километра трассы "Пермь – Екатеринбург"(2023)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сейчас свою проверку проводит Следственный комитет. Речь может идти о статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Как сообщили Накануне.RU в СК России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Теги: автобус, ДТП, Бастрыкин, доклад


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