В палате общин Канады извинились за чествование ветерана дивизии СС "Галичина"

Спикер канадской палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение в парламент и чествование украинского бойца дивизии СС "Галичина". Речь идет о 98-летнем Ярославе Гунько.

Энтони Рота настаивает, что лично принимал решение пригласить бойца в парламент, и никто, в том числе члены украинской делегации, не знали, кого они будут чествовать.

"Мне стала известна дополнительная информация, которая заставила меня пожалеть о принятом решении… Я хотел бы в первую очередь принести глубочайшие извинения еврейским общинам Канады и всего мира", - цитирует Роту РИА Новости.

Польский посол в Оттаве Витольд Дзельский заявил, что хотя Польша и лучший союзник Украины, но "она никогда не согласится обелять таких злодеев".

Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил, что Москва потребует от Оттавы разъяснений из-за случившегося.

Гунько состоял в 14-й добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.